Мальцев рассказал, отмечали ли российские лыжники успешное выступление на ЧМ
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«Все думают, что отмечали, но на самом деле нет! Получили на стадионе кубки, приехали в отель, собрали вещи и на следующий день улетели. Даже желания не было как-то праздновать, мы же ещё были уставшие после полтинника», — приводит слова Мальцева «Спорт-Экспресс».
На чемпионате мира по лыжным гонкам российская команда завоевала пять наград — Большунов выиграл золото в скиатлоне и серебро в масс-старте, мужская и женская сборные стали серебряными призёрами в эстафетах, а Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте.
Ранее сообщалось, что Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне.