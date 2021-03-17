Мальцев рассказал, отмечали ли российские лыжники успешное выступление на ЧМ

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал, отмечала ли сборная России своё успешное выступление не чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе.

«Все думают, что отмечали, но на самом деле нет! Получили на стадионе кубки, приехали в отель, собрали вещи и на следующий день улетели. Даже желания не было как-то праздновать, мы же ещё были уставшие после полтинника», — приводит слова Мальцева «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира по лыжным гонкам российская команда завоевала пять наград — Большунов выиграл золото в скиатлоне и серебро в масс-старте, мужская и женская сборные стали серебряными призёрами в эстафетах, а Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне.