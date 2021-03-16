Миранчук не вошёл в стартовый состав «Аталанты» на матч ЛЧ с «Реалом»

Бергамская «Аталанта» не включила российского хавбека Алексея Миранчука в стартовый состав команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Как сообщает пресс-служба клуба, Миранчук начнёт матч, который пройдёт в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» на скамейке запасных.

В активе Миранчука пять голов и одна результативная передача в 21 матче за «Аталанту», в том числе два гола в Лиге чемпионов.

Игра состоится 16 марта и начнётся в 23:00 мск. Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что арбитр Карасёв рассудит матч ЛЧ «Манчестер Сити» — «Боруссия».