Чемпион ОИ по биатлону Пайффер объявил о завершении карьеры

Немецкий биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Арнд Пайффер объявил о завершении спортивной карьеры.

«Сегодня я хочу объявить о завершении карьеры биатлониста. Как вы можете себе представить, после столь долгого времени это непростое решение, но для себя я решил, что окончание этого сезона — идеальное время для ухода. Этой зимой я всё ещё мог радоваться некоторым хорошим гонкам и успехам, было замечательно чувствовать себя конкурентоспособным», — написал Пайффер в своём Facebook.

33-летний немецкий биатлонист является олимпийским чемпионом в спринте и эстафете, а также бронзовым призёром Игр в эстафете. В его активе также пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград чемпионатов мира. Он 41 раз поднимался на подиум в личных гонках Кубка мира и ещё 44 раза — в эстафетах.

Ранее сообщалось, что Ларс Биркеланн объявил о завершении карьеры.