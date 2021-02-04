Чемпион мира по биатлону Биркеланн объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Ларс Биркеланн сообщил о своём решении завершить спортивную карьеру.

«После утомительного прошлого сезона, после болезни я предпринял искреннюю попытку вернуться в сборную летом и осенью. К сожалению, мне это не удалось, и я понимаю, что эта эпоха в жизни подошла к концу», — написал 32-летний норвежец в своём Instagram.

В послужном списке Биркеланна серебро Игр-2018 и золото чемпионата мира в эстафетах, а также золото, три серебра и бронза чемпионатов Европы.

Он провёл 122 гонки на Кубке мира и завоевал одно золото и два серебра в эстафетах.

Ранее сообщалось, что Симон Шемп объявил о завершении карьеры.