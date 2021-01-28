Чемпион мира по биатлону Шемп объявил о завершении карьеры

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону немец Симон Шемп объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я всегда отдавался этому виду спорта на 100% и всегда хотел соответствовать своим стандартам. Позади десятки тысяч тренировочных километров, бесчисленные литры пота и множество невзгод. Это окупилось. Однако в течение некоторого времени я чувствовал, что моё тело уже не в полной мере справляется с нагрузками, и, к сожалению, моя неудержимая воля не могла ничего изменить в этом состоянии. Этот сигнал я больше не могу и не хочу игнорировать. Так что пора заканчивать мою карьеру биатлониста», — написал Шемп в своём Instagram.

32-летний Шемп является трёхкратным призёром Олимпийских игр, четырёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным призёром чемпионатов мира, а также обладателем 26 личных наград на этапах Кубка мира.

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