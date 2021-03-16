Клуб НХЛ «Коламбус» выставил Григоренко на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» выставил российского форварда Михаила Григоренко на драфт отказов.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём Twitter.

Причины такого решения клуба не уточняются.

26-летний Григоренко перешёл в «Коламбус» летом 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 18 матчах, набрав 7 (2 + 5) очков.

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток, а если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

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