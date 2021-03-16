Клуб НХЛ «Коламбус» выставил Григоренко на драфт отказов

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» выставил российского форварда Михаила Григоренко на драфт отказов.
Клуб НХЛ «Коламбус» выставил Григоренко на драфт отказов
  • Reuters

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём Twitter.

Причины такого решения клуба не уточняются.

26-летний Григоренко перешёл в «Коламбус» летом 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 18 матчах, набрав 7 (2 + 5) очков.

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток, а если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

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