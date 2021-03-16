В ФХР опровергли наличие решения по флагу и гимну сборной России на ЧМ

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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опроверг информацию о том, что гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российский на чемпионате мира 2021 года.
В ФХР опровергли наличие решения по флагу и гимну сборной России на ЧМ
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Решение пока не принято. Это один из вариантов, всё будет обсуждаться на ближайшем совете. Мы сейчас в диалоге находимся и делаем всё возможное, чтобы было максимально приближено к нашей форме. Чтобы наши болельщики могли в полной мере поддерживать сборную на предстоящем чемпионате мира. Мы можем использовать эмблему ОКР — триколор и кольца олимпийские. Также мы можем использовать это на игровой форме как флаг. Гимну мы также ищем разные варианты, чтобы всех устроило данное решение», — цитирует слова Романа Ротенберга «РБК Спорт».

В связи со вступившими в силу в декабре санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) отечественные спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны участвовать без государственной символики и гимна. 

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. 

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР.

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