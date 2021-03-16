Источник: сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР

Сборная России по хоккею будет выступать на чемпионате мира в Риге под флагом Олимпийского комитета России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации агентства, вместо национального гимна России будет звучать гимн Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Сборная России не сможет выступать под собственным флагом и гимном из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Ранее комиссия спортсменов ОКР высказалась о запрете использования «Катюши» вместо гимна России на ОИ.