Источник: сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР

Короткая ссылка
Сборная России по хоккею будет выступать на чемпионате мира в Риге под флагом Олимпийского комитета России.
Источник: сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации агентства, вместо национального гимна России будет звучать гимн Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Сборная России не сможет выступать под собственным флагом и гимном из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Ранее комиссия спортсменов ОКР высказалась о запрете использования «Катюши» вместо гимна России на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить