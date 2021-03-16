Источник: сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации агентства, вместо национального гимна России будет звучать гимн Международной федерации хоккея.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Сборная России не сможет выступать под собственным флагом и гимном из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Ранее комиссия спортсменов ОКР высказалась о запрете использования «Катюши» вместо гимна России на ОИ.