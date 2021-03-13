Комиссия спортсменов ОКР высказалась о запрете использования «Катюши» вместо гимна России на ОИ

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с официальным заявлением относительно информации о том, что России отказали в использовании песни «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Как стало известно из СМИ, CAS не согласовал предложенную нами, в связи с ограничением на использование гимна России на Олимпийских играх и чемпионатах мира, музыкальную композицию. Композиция «Катюша» была предложена комиссией спортсменов ОКР, на текущий момент мы ждём официального решения и позиции от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант. Есть ещё как минимум несколько композиций. Мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий», — гласит заявление комиссии спортсменов ОКР.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российский гимн и другая символика запрещены к использованию отечественными спортсменами на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее Роднина поддержала решение CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна.