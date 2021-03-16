Матыцин назвал песню, которая может заменить гимн России на ОИ

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какая песня может быть предложена в качестве варианта замены гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«У нас есть прекрасная песня «Мы верим твёрдо в героев спорта». Её знают тоже на всех континентах. Она отражает суть спорта и является нашим спортивным гимном», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) отечественные спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна России.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР.