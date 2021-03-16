Матыцин назвал песню, которая может заменить гимн России на ОИ

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какая песня может быть предложена в качестве варианта замены гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Матыцин назвал песню, которая может заменить гимн России на ОИ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У нас есть прекрасная песня «Мы верим твёрдо в героев спорта». Её знают тоже на всех континентах. Она отражает суть спорта и является нашим спортивным гимном», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) отечественные спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна России.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить