Матыцин назвал песню, которая может заменить гимн России на ОИ
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«У нас есть прекрасная песня «Мы верим твёрдо в героев спорта». Её знают тоже на всех континентах. Она отражает суть спорта и является нашим спортивным гимном», — цитирует Матыцина РИА Новости.
По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) отечественные спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна России.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР.