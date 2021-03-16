Агент рассказал об интересе «Айлендерс» к российскому хоккеисту Голышеву

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Агент Александр Казионов заявил, что форвардом «Автомобилиста» Анатолием Голышевым интересуется клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».
Агент рассказал об интересе «Айлендерс» к российскому хоккеисту Голышеву
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Когда мы подписывали контракт с «Автомобилистом» на два года, то договорились, что они не будут чинить препятствия для его отъезда за океан. В «Айлендерс» есть большая заинтересованность в том, чтобы Анатолий к ним приехал, потому он принял решение к ним уехать. Он морально был к этому готов, это полностью его решение. Никто, конечно, ему не гарантирует места в основном составе. Там на месте будет всё видно. Не могу сказать, будет ли он пробиваться через АХЛ. Речь шла об «Айлендерс», — цитирует Казионова Sport24.

26-летний Голышев является лучшим бомбардиром и снайпером «Автомобилиста» за всю историю выступления команды в КХЛ. Он сыграл 401 матч в лиге, набрав 220 (109 + 111) очков.

Ранее «Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс».

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