Обладатель «Золотого мяча» Фигу посетит Москву

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу прилетит в Москву и посетит церемонию вручения Международной спортивной премии «РБ».

«Премия «РБ» — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Приглашение звёзд такой величины превращается в хорошую традицию, которую мы будем продолжать и дальше», — приводит слова руководителя по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала Светлана Ушакова «РБ».

Церемония награждения победителей премии «РБ» состоится 14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Фигу — обладатель «Золотого мяча» в 2000 году.

Ранее бывший президент ФК «Москва» рассказал о срыве трансфера Фигу.