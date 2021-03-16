Обладатель «Золотого мяча» Фигу посетит Москву

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Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу прилетит в Москву и посетит церемонию вручения Международной спортивной премии «РБ».
Обладатель «Золотого мяча» Фигу посетит Москву
  • Reuters

«Премия «РБ» — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Приглашение звёзд такой величины превращается в хорошую традицию, которую мы будем продолжать и дальше», — приводит слова руководителя по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала Светлана Ушакова «РБ».

Церемония награждения победителей премии «РБ» состоится 14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Фигу — обладатель «Золотого мяча» в 2000 году.

Ранее бывший президент ФК «Москва» рассказал о срыве трансфера Фигу.

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