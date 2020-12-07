Экс-президент ФК «Москва» рассказал о срыве трансфера Фигу

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус рассказал о несостоявшемся трансфере легендарного португальского футболиста Луиша Фигу.

«Это не шутка, так и было. Я вёл эти переговоры, все цифры были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему предложение — €8 млн в год! Луиш очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, поскольку потом он уехал на €2 млн в «Интер». Сказать нам нет он лично прилетел в Москву», — сказал Белоус «Матч ТВ».

Фигу является экс-футболистом «Барселоны» и «Реала», а также обладателем «Золотого мяча» в 2000 году.

Ранее Юран признался, что ушёл из «Спартака» в 1996-м из-за девушки.