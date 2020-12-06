Юран признался, что ушёл из «Спартака» в 1996-м из-за девушки

Главный тренер «СКА-Хабаровска» и бывший футболист «Спартака» Сергей Юран признался, что перешёл в 1996 году из «Спартака» в английский «Миллуолл» из-за девушки.

«Согласился во многом потому, что там жила и работала будущая жена. Мы встречались, ещё когда я играл в «Порту». Ни о чём не жалею. У меня прекрасная супруга, двое детей. Романцев просто не ожидал, что я уеду, ведь предпосылок к этому не было. Но уже после Нового года позвонил в клуб и поставил в известность об отъезде в «Миллуолл», поблагодарил за всё», — объяснил специалист в интервью RT.

Ранее Андрей Тихонов рассказал, как «Спартаку» удалось одержать шесть побед в групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году.