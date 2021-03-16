Арбитр Панин высказался о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»

Короткая ссылка
Арбитр Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольным клубом «Сочи» и московским «Спартаком» (1:0), рассказал о том, что произошло после встречи.
Арбитр Панин высказался о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Лично я не выпивал в тот вечер. Мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я без своей бригады сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передёргивание фактов? Или возьмём другую строчку — что сидел с «представителями футбольного клуба». Был один представитель, администратор «Сочи» Дмитрий. А не представители», — приводит слова Панина Sport24.

Арбитр отмечает, что это был приём пищи после игры, а не торжественный ужин.

«Всё было, как обычно. После матча мы всегда с инспектором разбираем судейство. Это занимает полтора-два часа. После разбора — ужин. В тот вечер он у нас был в ресторане при гостинице. Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать», — рассказал он.

По словам Панина, администратор «Сочи» заказывал арбитрам еду и закрывал счёт.

«Так было всегда. Теперь будет всё оплачивать РПЛ? Если честно, я только за», — добавил он.

Сообщалось, что через несколько часов после встречи Панин был замечен в одном из отелей Сочи, где распивал алкогольные напитки вместе с представителями «Сочи». В РФС посчитали, что арбитр повёл себя неприемлемым образом, и отстранили его от работы на неопределённый срок.

Ранее в «Уфе» прокомментировали возвращение Газизова в клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить