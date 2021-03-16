Арбитр Панин высказался о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»

Арбитр Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольным клубом «Сочи» и московским «Спартаком» (1:0), рассказал о том, что произошло после встречи.

«Лично я не выпивал в тот вечер. Мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я без своей бригады сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передёргивание фактов? Или возьмём другую строчку — что сидел с «представителями футбольного клуба». Был один представитель, администратор «Сочи» Дмитрий. А не представители», — приводит слова Панина Sport24.

Арбитр отмечает, что это был приём пищи после игры, а не торжественный ужин.

«Всё было, как обычно. После матча мы всегда с инспектором разбираем судейство. Это занимает полтора-два часа. После разбора — ужин. В тот вечер он у нас был в ресторане при гостинице. Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать», — рассказал он.

По словам Панина, администратор «Сочи» заказывал арбитрам еду и закрывал счёт.

«Так было всегда. Теперь будет всё оплачивать РПЛ? Если честно, я только за», — добавил он.

Сообщалось, что через несколько часов после встречи Панин был замечен в одном из отелей Сочи, где распивал алкогольные напитки вместе с представителями «Сочи». В РФС посчитали, что арбитр повёл себя неприемлемым образом, и отстранили его от работы на неопределённый срок.

Ранее в «Уфе» прокомментировали возвращение Газизова в клуб.