В «Уфе» прокомментировали возвращение Газизова в клуб

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Исполнительный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков отреагировал на возвращение Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.
В «Уфе» прокомментировали возвращение Газизова в клуб
  • © ФК «Уфа»

«Шамиль Газизов вернулся на свою должность. Уверен, что возвращение Шамиля Камиловича поможет «Уфе», — приводит слова Шайбекова Sport24

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета 2020 года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». В «Спартаке» Газизов проработал пять месяцев и покинул московский клуб в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Уфа» объявила о возвращении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.

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