В «Уфе» прокомментировали возвращение Газизова в клуб

Исполнительный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков отреагировал на возвращение Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.

«Шамиль Газизов вернулся на свою должность. Уверен, что возвращение Шамиля Камиловича поможет «Уфе», — приводит слова Шайбекова Sport24.

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета 2020 года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». В «Спартаке» Газизов проработал пять месяцев и покинул московский клуб в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Уфа» объявила о возвращении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.