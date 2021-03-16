Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»

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Футбольный клуб «Уфа» объявил о возвращении Шамиля Газизова.
Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Шамиль Газизов назначен генеральным директором футбольного клуба «Уфа», — говорится в сообщении «Уфы» в Twitter.

Сообщается, что предыдущий генеральный директор Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба.

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета 2020 года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». В «Спартаке» Газизов проработал пять месяцев и покинул клуб в конце 2020 года.

Ранее директор «Спартака» рассказал о причинах ухода Газизова.

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