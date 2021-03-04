Директор «Спартака» рассказал о причинах ухода Газизова

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о причинах ухода Шамиля Газизова, который занимал пост генерального директора с июня по декабрь 2020 года.

«В какой-то момент Шамиль и сам понял, что не справился с тем объёмом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его трудоустройстве, но впоследствии на него свалились. Он хотел решать спортивные составляющие. Когда же встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, соответствия финансовому фейр-плей, то делегировать обязанности он никому не захотел, но сам эти задачи не решал. К нему накопились претензии. Он считал себя единоличным исполнительным органом и вёл себя чрезмерно самостоятельно. Газизов считал, что с мнением акционера или совета директоров не стоит считаться в достаточно дорогостоящих вопросах. Идёт ли речь о трансферах? Прежде всего. Не только оплата но и выбор футболистов. Он считал, что должен решать всё сам», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Шамиль Газизов покинул «Спартак» в декабре 2020 года, проработав пять месяцев.

Ранее управляющий директор «Спартака» рассказал, как поступит клуб, если Промеса осудят в Нидерландах.