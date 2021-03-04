Управляющий директор «Спартака» рассказал, как поступит клуб, если Промеса осудят в Нидерландах

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что будет, если футболиста Квинси Промеса, который вернулся в команду из амстердамского «Аякса», осудят в Нидерландах.

«Риски с уголовным делом мы нивелировали. На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Мы договорились с «Аяксом», что в случае, если по решению суда Промес лишится возможности исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается и запланированные выплаты просто не производятся», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Промес был арестован утром 13 декабря 2020 года по подозрению в участии в нанесении своему двоюродному брату удара ножом в ногу.

Ранее в «Спартаке» заявили, что имели претензии к Кокорину по части самоотдачи.