Футболиста «Спартака» Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

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Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса рассказал, какое наказание может грозить футболисту за нападение на его клиента.
Футболиста «Спартака» Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Квинси Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет», — приводит слова Мошковича «Чемпионат».

Агент отмечает, что Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к смерти. Но есть и второй вариант квалификации — нападение. За него предполагается наказание в виде четырёх лет тюремного заключения», — добавил он.

Напомним, что во время семейной вечеринки нападающий поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений.

Ранее Промес ответил на обвинения в нападении на человека.

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