Футболиста «Спартака» Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса рассказал, какое наказание может грозить футболисту за нападение на его клиента.

«В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Квинси Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет», — приводит слова Мошковича «Чемпионат».

Агент отмечает, что Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к смерти. Но есть и второй вариант квалификации — нападение. За него предполагается наказание в виде четырёх лет тюремного заключения», — добавил он.

Напомним, что во время семейной вечеринки нападающий поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений.

Ранее Промес ответил на обвинения в нападении на человека.