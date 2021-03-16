Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Нью-Йорк»

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 117:112.

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, набрав 21 очко, собрав 15 подборов и отдав 15 передач.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» (122:133), «Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» (122:116), «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» (99:109) и «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109).

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Бостону» и потерпел 16-е поражение подряд.