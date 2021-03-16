Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Нью-Йорк»

Короткая ссылка
«Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 117:112.

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, набрав 21 очко, собрав 15 подборов и отдав 15 передач.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» (122:133), «Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» (122:116), «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» (99:109) и «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109).

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Бостону» и потерпел 16-е поражение подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить