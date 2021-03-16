Футболист «Спартака» Соболев объяснил, почему много спорит с судьями

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос по поводу споров с арбитрами во время матчей.

«Согласен, много спорю с арбитрами. Причём перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями». Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить», — цитирует Соболева «Российская газета».

По его словам, он корит себя за это после матчей, но не может сдержаться во время игр, хотя и пытается.

«После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я», — добавил Соболев.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слова бывшего наставника московского «Спартака» и национальной команды России Олега Романцева, который раскритиковал форварда красно-белых Александра Соболева за частые падения во время игры.