Дюпин признался, что узнал о вызове в сборную России по футболу от журналистов

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Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России по футболу.
Дюпин признался, что узнал о вызове в сборную России по футболу от журналистов
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«Я сидел после тренировки, восстанавливался, лазил в интернете, и мне поступил звонок от корреспондента — он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так. Я знал, что вхожу в расширенный список и есть такая возможность, как раз на визу документы подавал. Поэтому поверил ему на слово», — приводит слова Дюпина «Матч ТВ».

Он отметил, что вызов в сборную был его мечтой детства.

Дюпин в этом сезоне провёл 19 матчей, пропустил 22 мяча и пять раз отыграл на ноль.

15 марта главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. В марте россияне сыграют с Мальтой, Словенией и Словакией.

Ранее Юрий Сёмин поддержал Станислава Черчесова в выборе состава сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

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