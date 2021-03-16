Дюпин признался, что узнал о вызове в сборную России по футболу от журналистов

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России по футболу.

«Я сидел после тренировки, восстанавливался, лазил в интернете, и мне поступил звонок от корреспондента — он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так. Я знал, что вхожу в расширенный список и есть такая возможность, как раз на визу документы подавал. Поэтому поверил ему на слово», — приводит слова Дюпина «Матч ТВ».

Он отметил, что вызов в сборную был его мечтой детства.

Дюпин в этом сезоне провёл 19 матчей, пропустил 22 мяча и пять раз отыграл на ноль.

15 марта главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. В марте россияне сыграют с Мальтой, Словенией и Словакией.

Ранее Юрий Сёмин поддержал Станислава Черчесова в выборе состава сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.