Сёмин поддержал Черчесова в выборе состава сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин прокомментировал состав национальной команды на матчи отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года.

«В составе сборной всё закономерно. Нужно отдать должное Черчесову. Он отслеживает каждого игрока, присутствует практически на каждом матче. Черчесов видит всю ситуацию, которая происходит в нашем футболе, и старается объективно вызывать игроков в сборную. Не всегда получается, но на сегодняшний день он сделал состав, который может бороться. Мы все надеемся, что сборная выполнит задачи, которые перед ней стоят», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

15 марта главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022. В марте россияне сыграют с Мальтой, Словенией и Словакией.

Ранее журналист Василий Уткин высказался о вызове защитника «Зандхаузена» Александра Жирова в сборную России.