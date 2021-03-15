Пропустивший от «Сочи» 10 мячей экс-вратарь «Ростова» перешёл в клуб из Латвии
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
Об этом 18-летний игрок написал в своём Instagram.
Попов стал известен после скандальной игры с «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги прошлого сезона. Тогда он защищал ворота ростовской команды, так как в том матче из-за коронавируса у футболистов основного состава «Ростова» в составе жёлто-синих могли выйти только игроки не старше 20 лет. В той игре «Сочи» победил со счётом 10:1, но Попов установил рекорд РПЛ по количеству сейвов и отразил пенальти.
Ранее Денис Попов сообщил, что отказался от бесплатных пожизненных поездок на такси в пользу благотворительности.