Пропустивший от «Сочи» 10 мячей экс-вратарь «Ростова» перешёл в клуб из Латвии

Бывший голкипер «Ростова» Денис Попов перешёл в латвийский футбольный клуб «Валмиера».

Об этом 18-летний игрок написал в своём Instagram.

Попов стал известен после скандальной игры с «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги прошлого сезона. Тогда он защищал ворота ростовской команды, так как в том матче из-за коронавируса у футболистов основного состава «Ростова» в составе жёлто-синих могли выйти только игроки не старше 20 лет. В той игре «Сочи» победил со счётом 10:1, но Попов установил рекорд РПЛ по количеству сейвов и отразил пенальти.

Ранее Денис Попов сообщил, что отказался от бесплатных пожизненных поездок на такси в пользу благотворительности.