Вратарь «Ростова» Попов отказался от бесплатного пожизненного такси в пользу благотворительности

Голкипер молодёжной команды «Ростова» Денис Попов сообщил, что отказался от бесплатных пожизненных поездок на такси в пользу благотворительности.

«После матча с «Сочи» ребята из «Ситимобил» предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение. Но я своё ещё заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает фонд Хабенского. А таксисту из Ростова, который хотел нанести мою фотку на машину, подписал мяч. Добро — это действие», — написал Попов в своём Instagram.

17-летний голкипер приобрёл популярность после матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи», в котором «Ростов» из-за ситуации с коронавирусом в команде вынужден был играть молодёжным составом, а сам Попов был признал лучшим игроком той встречи, отразив 15 ударов по своим воротам, в том числе пенальти.

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