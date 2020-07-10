Вратарь «Ростова» Попов отказался от бесплатного пожизненного такси в пользу благотворительности
- @rostovfc
«После матча с «Сочи» ребята из «Ситимобил» предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение. Но я своё ещё заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает фонд Хабенского. А таксисту из Ростова, который хотел нанести мою фотку на машину, подписал мяч. Добро — это действие», — написал Попов в своём Instagram.
17-летний голкипер приобрёл популярность после матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи», в котором «Ростов» из-за ситуации с коронавирусом в команде вынужден был играть молодёжным составом, а сам Попов был признал лучшим игроком той встречи, отразив 15 ударов по своим воротам, в том числе пенальти.
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