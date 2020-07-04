Паралимпиец рассказал, как Кокорин помог осуществить его мечту

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Член паралимпийской сборной России по бочче Иван Фролов рассказал, как нападающий «Сочи» Александр Кокорин помог ему осуществить мечту.
Паралимпиец рассказал, как Кокорин помог осуществить его мечту
  • © ФК «Сочи»

По его словам, после тяжёлой травмы, когда у него перестали двигаться ноги и пальцы на руках, а также стали плохо двигаться руки, у него появилась мечта попасть в сборную России по бочче, но сложность возникла в том, что нужно было набрать определённое количество рейтинговых очков на международных соревнованиях, а для этого необходимо выезжать за границу.

«Стал обращаться с просьбой помочь финансово к известным людям — от актёров и певцов до политиков и спортсменов. Кто-то игнорировал, кто-то отказывал. А Саша Кокорин откликнулся на моё сообщение. Это было в 2014 году, когда он выступал за мой любимый «Динамо». Кокорин сразу спросил: «Сколько нужно?» Я ответил: «Ближайший турнир в Испании, 40 тыс. — перелёт для меня и сопровождающего, €1300 — заявочный взнос, буду благодарен за любую помощь». Вскоре Кокорин перевёл мне 250 тыс. рублей», — цитирует Фролова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему хватило денег на два турнира, где он занимал четвёртые места, из-за чего рейтинговых очков не хватило для поездки на Паралимпиаду 2016 года в Бразилии. Но он не сдался и смог отобраться на Игры в Токио.

«Что касается Кокорина, то я теперь персонально переживаю за него. Как-то пиариться на этом поступке Саша тогда не стал. Он откликнулся сразу, без лишних расспросов. Не на лечение или реабилитацию какого-то ребёнка, а просто чтобы незнакомый парень поехал катать мячи в Испанию, постарался осуществить свою мечту. Мне кажется, это многое говорит о его человеческих качествах», — сказал Фролов.

Ранее Геннадий Орлов раскритиковал Кокорина и Сердара Азмуна за поведение во время пандемии.

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