Паралимпиец рассказал, как Кокорин помог осуществить его мечту

Член паралимпийской сборной России по бочче Иван Фролов рассказал, как нападающий «Сочи» Александр Кокорин помог ему осуществить мечту.

По его словам, после тяжёлой травмы, когда у него перестали двигаться ноги и пальцы на руках, а также стали плохо двигаться руки, у него появилась мечта попасть в сборную России по бочче, но сложность возникла в том, что нужно было набрать определённое количество рейтинговых очков на международных соревнованиях, а для этого необходимо выезжать за границу.

«Стал обращаться с просьбой помочь финансово к известным людям — от актёров и певцов до политиков и спортсменов. Кто-то игнорировал, кто-то отказывал. А Саша Кокорин откликнулся на моё сообщение. Это было в 2014 году, когда он выступал за мой любимый «Динамо». Кокорин сразу спросил: «Сколько нужно?» Я ответил: «Ближайший турнир в Испании, 40 тыс. — перелёт для меня и сопровождающего, €1300 — заявочный взнос, буду благодарен за любую помощь». Вскоре Кокорин перевёл мне 250 тыс. рублей», — цитирует Фролова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему хватило денег на два турнира, где он занимал четвёртые места, из-за чего рейтинговых очков не хватило для поездки на Паралимпиаду 2016 года в Бразилии. Но он не сдался и смог отобраться на Игры в Токио.

«Что касается Кокорина, то я теперь персонально переживаю за него. Как-то пиариться на этом поступке Саша тогда не стал. Он откликнулся сразу, без лишних расспросов. Не на лечение или реабилитацию какого-то ребёнка, а просто чтобы незнакомый парень поехал катать мячи в Испанию, постарался осуществить свою мечту. Мне кажется, это многое говорит о его человеческих качествах», — сказал Фролов.

Ранее Геннадий Орлов раскритиковал Кокорина и Сердара Азмуна за поведение во время пандемии.