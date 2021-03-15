Терюшков заявил, что в «Химках» намерены продлить контракт с Глушаковым

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что футбольный клуб «Химки» хочет продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.
Терюшков заявил, что в «Химках» намерены продлить контракт с Глушаковым
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«Мы с Денисом общались ещё в зимнюю паузу. Более предметно о продлении со всеми будем общаться позже. Мы не против того, чтобы Денис остался. Ему самому комфортно играть в нашем клубе, он один из лидеров команды. Думаю, всё получится» — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глушаков провёл за подмосковную команду 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 

Ранее сообщалось, что у Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь.

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