Терюшков заявил, что в «Химках» намерены продлить контракт с Глушаковым
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«Мы с Денисом общались ещё в зимнюю паузу. Более предметно о продлении со всеми будем общаться позже. Мы не против того, чтобы Денис остался. Ему самому комфортно играть в нашем клубе, он один из лидеров команды. Думаю, всё получится» — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Глушаков провёл за подмосковную команду 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что у Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь.