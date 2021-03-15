Орлов: если бы Денисов перешёл в «Спартак», было бы совсем плохо

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Игоря Денисова, в котором он рассказал, что мог перейти в московский «Спартак».

«Денисов — молодец, искренний парень. Это его покаяние, что даже в «Спартак» хотел. Но хорошо, что этого не произошло. Окажись он в «Спартаке», совсем бы плохо было. Всё-таки он футболист «Зенита» прежде всего. Давайте не будем забывать его гол в Кубке УЕФА в матче с «Глазго Рейнджерс». Огромное спасибо Игорю», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Он также отреагировал на слова экс-игрока о том, что у него нет друзей. Комментатор выразил уверенность, что Денисов ещё найдёт новых.

«Так всегда бывает. Ну что ж, протрезвление произошло. А парень он искренний, зенитовец. Он свою фамилию золотыми буквами вписал в летопись футбольного клуба «Зенит», — добавил Орлов.

Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. Завершил он карьеру летом 2019 года. Последним его клубом был московский «Локомотив».

Ранее Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».