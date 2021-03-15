Черчесов ответил, почему заранее объявил о возвращении Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что считает правильным вернуть в национальную команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Меня спросили — я ответил. Сказал о том, что он вернётся и будет капитаном, и Дзюба сразу забил мяч. Значит, всё правильно. Это тот случай, когда мямлить смысла нет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Дзюба пропускал ноябрьские матчи национальной команды после публикации злоумышленниками его интимного видео.

Ранее Черчесов выразил мнение, что операция на колене помогла Соболеву набрать хорошую форму весной.