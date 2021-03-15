Авербух прокомментировал слова Грищук об отмене её участия в «Ледниковом периоде»

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Постановщик и продюсер Илья Авербух отреагировал на слова двукратной олимпийской чемпионки в танцах на льду Оксаны Грищук о том, что он отменил её участие в шоу «Ледниковый период».
Авербух прокомментировал слова Грищук об отмене её участия в «Ледниковом периоде»
  • РИА Новости

«Это всё было очень давно. Мы действительно приглашали Оксану в шоу. Она живёт в Америке, было достаточно трудно обеспечить ей приезд и проживание. Были сложности с партнёрами тоже, но я даже не помню, в каком конкретно сезоне это было. Влияла ли как-то Татьяна Анатольевна Тарасова на это решение? Разумеется, нет. Сейчас с Оксаной мы не общаемся, но у нас никогда не было конфликтов. У нас нормальные отношения», — заявил Авербух «Спорт-Экспрессу».

Бывшая фигуристка допускала, что решение об отмене её участия в шоу было инициировано её экс-тренером Татьяной Тарасовой, которая является судьёй в данном проекте.

Ранее Грищук заявила, что Авербух в последний момент отменил её участие в «Ледниковом периоде».

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