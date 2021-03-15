Бывший соперник Яна считает, что россиянин намеренно ударил Стерлинга коленом в бою за титул UFC
- Reuters
«Считаю, что Ян нарочно ударил коленом. Ты чемпион и не знаешь правил? Не верю в это. И то, что он спрашивает подобные вещи у угла, это тоже выглядит странно. Думаю, он бил коленом из-за раздосадованности, из-за того, что его бесили попытки Стерлинга взять его на рычаг колена или пятку, и все эти приёмы из бразильского джиу-джитсу», — сказал Ривера в подкасте MMA Roasted.
На турнире UFC 259 Ян ударил коленом Стерлинга, когда американец находился в партере. За этот удар россиянин был дисквалифицирован и лишён титула.
Ранее Шлеменко сравнил решения в боях Ян — Стерлинг и Андерс — Стюарт.