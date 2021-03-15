Бывший соперник Яна считает, что россиянин намеренно ударил Стерлинга коленом в бою за титул UFC

Американский боец смешанных единоборств Джимми Ривера считает, что россиянин Пётр Ян намеренно нанёс запрещённый удар коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Считаю, что Ян нарочно ударил коленом. Ты чемпион и не знаешь правил? Не верю в это. И то, что он спрашивает подобные вещи у угла, это тоже выглядит странно. Думаю, он бил коленом из-за раздосадованности, из-за того, что его бесили попытки Стерлинга взять его на рычаг колена или пятку, и все эти приёмы из бразильского джиу-джитсу», — сказал Ривера в подкасте MMA Roasted.

На турнире UFC 259 Ян ударил коленом Стерлинга, когда американец находился в партере. За этот удар россиянин был дисквалифицирован и лишён титула.

Ранее Шлеменко сравнил решения в боях Ян — Стерлинг и Андерс — Стюарт.