Шлеменко сравнил решения в боях Ян — Стерлинг и Андерс — Стюарт

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сравнил решения Атлетической комиссии штата Невада в поединке между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом и бое между Эриком Андерсом и Дарреном Стюартом.

«У Яна бой закончился в четвёртом раунде, он перевалил за три. В таких боях нужен победитель, не принято давать NC. А тут всё произошло во втором раунде: если бой не переваливает выше, считают записки или дают бою NC. Абсолютно разные ситуации. Чемпион должен быть определён. Говорю исходя из моей практики. NC в бою Андерса и Стюарта больше всех устраивал, потому что нет проигравшего и победителя», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Он отметил, что если бы поединок Яна был признан несостоявшимся, то сторона Стерлинга подала бы апелляцию и её приняли.

На турнире UFC 259 Ян в четвёртом раунде боя нанёс запрещённый удар коленом в голову находящемуся в партере Алджамейну Стерлингу, за что был дисквалифицирован и лишён титула.

Поединок же между Андерсом и Стюартом на UFC Vegas 21 был признан несостоявшимся. Бой был остановлен в первом раунде после того, как Андерс нанёс Стюарту удар коленом в голову, который судья посчитал запрещённым.

Ранее Ян раскритиковал решение признать несостоявшимся бой между Андерсом и Стюартом.