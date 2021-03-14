Ян раскритиковал решение признать несостоявшимся бой UFC, прерванный из-за запрещённого удара коленом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян, лишившийся титула за запрещённый удар коленом в голову в бою против Алджамэйна Стерлинга, раскритиковал решение признать несостоявшимся поединок Эрика Андерса и Даррена Стюарта на турнире UFC Vegas 21 в Лас-Вегасе.

Поединок был остановлен в первом раунде после того, как Андерс нанёс Стюарту удар коленом в голову, который судья посчитал запрещённым. Пострадавший хотел продолжать поединок, но после медицинского осмотра было принято решение остановить бой, который был признан несостоявшимся.

«Этот поединок также в Лас-Вегасе прошёл. Комиссия та же обслуживает! Почему вы принимаете разные решения?! У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация, лишение титула! А тут несостоявшийся бой», — написал экс-чемпион UFC на своей странице в Instagram.

На турнире UFC 259 Ян в четвёртом раунде боя нанёс запрещённый удар коленом в голову находящемуся в партере Алджамейну Стерлингу, за что был дисквалифицирован и лишён титула.

Ранее Стерлинг заявил о готовности провести реванш с Яном.