Большунов — о гонке преследования: рад, что не попал в тройку призёров

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 50 км коньковым ходом на этапе Кубка мира по биатлону в швейцарском Энгадине.

«Это было не моё поражение. Не сработали лыжи. Ситуацию разрядило то, что я получил Кубок мира. Рад, что не попал в тройку призёров. Это будет хорошей мотивацией для того, чтобы хорошо и правильно тренироваться дальше», — приводит слова российского лыжника «Матч ТВ».

После победы в масс-старте Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.