Большунов — о гонке преследования: рад, что не попал в тройку призёров
- РИА Новости
«Это было не моё поражение. Не сработали лыжи. Ситуацию разрядило то, что я получил Кубок мира. Рад, что не попал в тройку призёров. Это будет хорошей мотивацией для того, чтобы хорошо и правильно тренироваться дальше», — приводит слова российского лыжника «Матч ТВ».
После победы в масс-старте Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования.
Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.