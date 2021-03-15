Большунов — о гонке преследования: рад, что не попал в тройку призёров

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 50 км коньковым ходом на этапе Кубка мира по биатлону в швейцарском Энгадине.
Большунов — о гонке преследования: рад, что не попал в тройку призёров
  • РИА Новости

«Это было не моё поражение. Не сработали лыжи. Ситуацию разрядило то, что я получил Кубок мира. Рад, что не попал в тройку призёров. Это будет хорошей мотивацией для того, чтобы хорошо и правильно тренироваться дальше», — приводит слова российского лыжника «Матч ТВ».

После победы в масс-старте Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.

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