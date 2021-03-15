Бывший тренер Обухова отреагировал на новость о положительной допинг-пробе футболиста

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Бывший тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова.
Бывший тренер Обухова отреагировал на новость о положительной допинг-пробе футболиста
  • © Артур Лебедев / РИА Новости

«Владимир Обухов играл у меня в московском «Торпедо». Про допинг я вообще не слышал. Футболист никогда на такое не пойдёт — он понимает, что это командная игра и от него практически ничего не зависит. Зачем ему принимать какой-то допинг в ущерб здоровью? Ему деньги платят не за результат, а за контракт», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Тренер отмечает, что не верит в положительную допинг-пробу нападающего.

«Я не верю в допинг Обухова. Ему это было ни к чему», — добавил он.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.

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