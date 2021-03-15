Агент Обухова — о положительной допинг-пробе футболиста: проблема существует

Агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова Сергей Пушкин прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении футболиста.

«Это вопрос к Владимиру Обухову и футбольному клубу «Ростов». Да, Владимир — это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите», — приводит слова Пушкина Metaratings.ru.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.