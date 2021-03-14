Тренер «Сочи» объяснил поражение от «Локомотива» в 22-м туре РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень хороший матч в нашем исполнении, и тем обиднее поражение. Важен баланс между атакующими действиями и оборонительными. В первом тайме мы не позволили сопернику ничего создать, но в конце тайма потеряли бдительность. Хотя мы тут же могли отыграться, когда Жоазиньо не попал в ворота, момент был на 200%», — цитирует Федотова РИА Новости.

Он отметил, что команда старалась отыграться, но при счёте 2:1 в пользу железнодорожников игроки «Сочи» потеряли бдительность, чем «Локомотив» и воспользовался.

«Пропустили быструю атаку, а «Локомотив» хорош в этом. Переход «Локомотива» в атаку таит в себе очень много неприятного, с чем мы и столкнулись сегодня», — добавил Федотов.

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Это позволило железнодорожникам набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Сочи» столько же очков, но команда находится на строчку ниже по дополнительным показателям.

Ранее тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что нападающему команды Фёдору Смолову нужно работать и сохранять спокойствие.