Тренер «Локомотива»: Смолову нужно работать и сохранять спокойствие

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался об игре нападающего команды Фёдора Смолова в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Тренер «Локомотива»: Смолову нужно работать и сохранять спокойствие
  • РИА Новости

«Смолов забил хороший мяч. Но ему ещё надо работать и сохранять спокойствие. Надо думать о следующем матче, игрокам нужна постоянная мотивация. Неважно, играет футболист со старта или выходит на замену — выигрывает команда», — приводит слова Николича Sport24.

Смолов отметился в минувшей игре голом после выхода на замену.

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Это позволило железнодорожникам набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» показал качественный футбол в матче с «Сочи».

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