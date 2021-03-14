Тренер «Локомотива»: Смолову нужно работать и сохранять спокойствие

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался об игре нападающего команды Фёдора Смолова в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Смолов забил хороший мяч. Но ему ещё надо работать и сохранять спокойствие. Надо думать о следующем матче, игрокам нужна постоянная мотивация. Неважно, играет футболист со старта или выходит на замену — выигрывает команда», — приводит слова Николича Sport24.

Смолов отметился в минувшей игре голом после выхода на замену.

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Это позволило железнодорожникам набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» показал качественный футбол в матче с «Сочи».