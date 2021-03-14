Лукашенко считает, что СКА вылетит из плей-офф КХЛ во втором раунде

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением по поводу перспектив петербургского СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Лукашенко считает, что СКА вылетит из плей-офф КХЛ во втором раунде
  • ©ska.ru

Белорусский лидер выразил уверенность, что СКА проиграет серию московскому «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — приводит слова Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня»

В первом раунде СКА выиграл серию у минского «Динамо» со счётом 4:1. Лукашенко после последнего матча раскритиковал работу судей.

Ранее сообщалось, что определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ.

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