Лукашенко считает, что СКА вылетит из плей-офф КХЛ во втором раунде
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Белорусский лидер выразил уверенность, что СКА проиграет серию московскому «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина.
«Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — приводит слова Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня».
В первом раунде СКА выиграл серию у минского «Динамо» со счётом 4:1. Лукашенко после последнего матча раскритиковал работу судей.
Ранее сообщалось, что определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ.