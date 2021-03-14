«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ благодаря голу с пенальти

Лондонский «Арсенал» в дерби одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 33-й минуте — ударом рабоной забил Эрик Ламела. «Канониры» отыгрались перед перерывом — отличился Мартин Эдегор (44'). На 64-й минуте Александр Ляказетт реализовал пенальти и принёс «Арсеналу» победу.

Причём «Тоттенхэм» доигрывал матч в меньшинстве, так как на 76-й минуте был удалён Ламела.

«Арсенал» набрал 41 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (45 очков) находится на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что хет-трик Келечи Ихеаначо помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд» и подняться на второе место в АПЛ.