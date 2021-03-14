Хет-трик Ихеаначо помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд» и подняться на второе место в АПЛ

«Лестер Сити» одержал разгромную победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лестеру» принесли три гола Келечи Ихеаначо, мяч Айосе Пересе и автогол защитника «Шеффилда» Итана Ампаду.

«Лестер», набрав 56 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Манчестер Юнайтед», в активе которого 54 очка и игра в запасе. «Шеффилд» с 14 очками — на последнем, 20-м месте.

В другом матче игрового дня «Саутгемптон» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).

Ранее сообщалось, что гол Агуэро с пенальти помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче АПЛ.