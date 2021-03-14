Гол Агуэро с пенальти помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Фулхэмом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Джона Стоунса, отличившегося на 47-й минуте, Габриэла Жезуса, забившего на 56-й минуте, и Серхио Агуэро, реализовавшего пенальти на 60-й минуте.

«Манчестер Сити» с 71 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, и опережает ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» на 17 очков. «Фулхэм» с 26 очками — на 18-м месте.

В других матчах 28-го тура «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), «Кристал Пэлас» победил «Вест Бромвич Альбион» (1:0), а «Эвертон» проиграл «Бёрнли» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Лидс» и «Челси» сыграли вничью в матче 28-го тура АПЛ.