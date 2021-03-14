«Монако» с Головиным и «Лилль» сыграли вничью в матче Лиги 1

«Монако» и «Лилль» сыграли вничью в матче 29-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 0:0.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, после чего был заменён.

«Лилль» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 65 очками. «Монако» с 56 очками в активе находится на четвёртом месте.

В других матчах 29-го тура «Анже» проиграл «Сент-Этьену» (0:1), «Марсель» победил «Брест» (3:1), «Ним» и «Монпелье», «Лорьян» и «Ницца» сыграли вничью (1:1), «Ланс» и «Мец» закончили матч со счётом 2:2, «Дижон» уступил «Бордо» (1:3), а «Ренн» взял верх над «Страсбургом» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Лион» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Реймсом».