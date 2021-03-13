«Лион» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Реймсом»
- AFP
Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счётом 1:1.
«Реймс» забил первым. На 33-й минуте отличился Матьё Кафаро.
«Лион» сумел уйти от поражения благодаря голу Тино Кадевере, забившего на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
«Лион» набрал 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая идущему вторым, с 60 очками, «Пари Сен-Жермен» по дополнительным показателям. «Реймс» с 35 очками — 11-й.
Ранее появилась информация, что Головин попал в список интересов одного из клубов топ-6 чемпионата Испании.