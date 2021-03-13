«Лион» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Реймсом»

Короткая ссылка
«Лион» и «Реймс» сыграли вничью в матче 29-го тура французской Лиги 1.
«Лион» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Реймсом»
  • AFP

Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счётом 1:1.

«Реймс» забил первым. На 33-й минуте отличился Матьё Кафаро.

«Лион» сумел уйти от поражения благодаря голу Тино Кадевере, забившего на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

«Лион» набрал 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая идущему вторым, с 60 очками, «Пари Сен-Жермен» по дополнительным показателям. «Реймс» с 35 очками — 11-й.

Ранее появилась информация, что Головин попал в список интересов одного из клубов топ-6 чемпионата Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить