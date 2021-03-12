«Чемпионат»: Головин попал в список интересов одного из клубов топ-6 чемпионата Испании
- globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», 24-летний россиянин находится в шорт-листе клуба для усиления позиции полузащитника.
При этом отмечается, что до оформления сделки пока далеко, а стороны вернутся к обсуждению перехода ближе к лету.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне он провёл 12 матчей за монегасков, в которых отдал шесть результативных передач и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции.