«Чемпионат»: Головин попал в список интересов одного из клубов топ-6 чемпионата Испании

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Один из шестёрки лидеров испанской футбольной Примеры проявляет интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Чемпионат»: Головин попал в список интересов одного из клубов топ-6 чемпионата Испании
  • globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», 24-летний россиянин находится в шорт-листе клуба для усиления позиции полузащитника.

При этом отмечается, что до оформления сделки пока далеко, а стороны вернутся к обсуждению перехода ближе к лету.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне он провёл 12 матчей за монегасков, в которых отдал шесть результативных передач и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции.

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