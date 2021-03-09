«Монако» обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу «Монако» одержал победу над «Ниццей».

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Забитые мячи на счету Кевина Фолланда и Рубена Агилара.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 81-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

Соперник монегасков на стадии 1/8 финала определится позднее.

Ранее дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Брест» в матче Кубка Франции по футболу.