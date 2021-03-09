«Монако» обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
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Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Забитые мячи на счету Кевина Фолланда и Рубена Агилара.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 81-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
Соперник монегасков на стадии 1/8 финала определится позднее.
Ранее дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Брест» в матче Кубка Франции по футболу.