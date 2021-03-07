Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Брест» в матче Кубка Франции по футболу

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«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Брестом» в матче 1/16 Кубка Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Бресте, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе, отличившийся на 9-й и 73-й минутах. Ещё один мяч на 44-й минуте забил Пабло Сарабия.

Таким образом, ПСЖ пробился в 1/8 финала, а «Брест» завершил выступление на турнире.

В других матчах игрового дня «Ле-Пюй Фут» победил «Лорьян» (1:0), «Валансьен» разгромно уступил «Метцу» (0:4), «Сомюр» по пенальти взял верх над «Монтанардом» (3:3 — 4:3), а «Лион» обыграл «Сошо» (5:2).

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале.

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