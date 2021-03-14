Лыжник Клебо назвал своё главное достижение в сезоне-2020/21

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что он считает своим главным достижением в сезоне-2020/21.
Лыжник Клебо назвал своё главное достижение в сезоне-2020/21
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Думаю, что в этом году стал лучше на дистанции, в моём активе борьба в двух подряд гонках на 50 км, что, конечно же, радует. Год назад такого не было, а это означает, что что-то было сделано правильно», — приводит слова Клебо NRK.

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Клебо первым пересёк финишную черту в классическом марафоне на 50 км, но был дисквалифицирован за контакт с россиянином Александром Большуновым, а в аналогичной гонке на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине норвежец финишировал четвёртым, опередив Большунова.

Клебо занял третье место в общем зачёте Кубка мира, а на чемпионате мира он завоевал три золотые награды.

Ранее Клебо рассказал, было ли для него принципиально опередить Большунова в последней гонке сезона.

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