Тарпищев считает, что Медведев может стать первой ракеткой мира к сентябрю

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

«Молодец, что выиграл. Его уровень и класс игры говорит о том, что, независимо от того, что творится с организмом из-за нагрузок, он не падает ниже определённого высокого уровня. Медведев смотрелся тяжеловато, но выиграл турнир. Это предпосылка выиграть Большой шлем», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что предстоящий выход Медведева на второе место в рейтинге ATP является серьёзным достижением.

«Сможет ли он стать первым, во многом зависит от результатов Новака Джоковича. Но, думаю, при нормальном стечении обстоятельств Даня сможет быть первой ракеткой мира в сентябре», — добавил Тарпищев.

Медведев победил француза Пьера-Юга Эрбера в финале турнира в Марселе со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Для россиянина это первый выигранный в сезоне-2021 турнир.

Ранее Медведев признался, что был расстроен тем, что станет второй ракеткой мира без хорошего результата, но после победы в Марселе считает это заслуженным.



